Площі зрошуваних сільгоспземель в Україні цьогоріч зменшаться у 4 рази

Загальна площа підготовки сільськогосподарських земель, що планується зрошувати, становить 147 тис. га.

Як повідомив перший заступник Державного агентства меліорації та рибного господарства Тарас Кот на засіданні парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, поливний сезон 2023 на півдні розпочато вчасно.

"Йому передувала планова підготовка об'єктів меліоративної інфраструктури до роботи у вегетаційному періоді. [...] На зрошувальних системах підготовлено 340 км трубопроводів, 309 км каналів, 131 насосну станцію, відремонтовано 448 насосних агрегатів та 330 гідротехнічних споруд", - розповів Кот.

Також активно ведеться кампанія з укладання договорів із сільгоспвиробниками щодо надання послуг з подачі води для потреб зрошення. В Одеській області вже здійснено подачу води на зрошення на площі понад 1200 га. Крім того, на деокупованій території у Бериславському районі Херсонщини триває підготовка до зрошувального сезону Лиманецької зрошувальної системи загальною площею близько 1,5 тис. га - ремонтуються канали та трубопроводи, готуються до роботи насосні станції, розпочато роботу щодо укладання договорів із сільгоспвиробниками та енергопостачальниками.

Для забезпечення належного електропостачання зрошувальних насосних станцій Держрибагентство звернулося з відповідними зверненнями до обласних військових адміністрацій та енергопостачальних організацій.

Члени Аграрного комітету ВР вирішили звернутися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо необхідності пришвидшення процесу завершення передачі меліоративних систем Держрибагентству протягом місяця.

"Адже зволікання вирішення цього питання ускладнює процеси утворення організацій водокористувачів та, як наслідок, фермери не можуть модернізувати меліоративні системи і зрошувати землі у повному обсязі. А це, зі свого боку, може призвести до зменшення врожаїв та уповільнення впровадження реформи у сфері меліорації земель", - сказано в повідомленні Держрибагентства.

В Україні 2021 року під зрошенням знаходилося близько 600 тис. га сільськогосподарських угідь. Наявна водогосподарсько-меліоративна інфраструктура може забезпечити забір і подачу води для поливу не менше 1,8 млн га, а також водовідведення надлишкових вод на площі понад 1 млн га.

Згідно з даними проведеної в 2021 році інвентаризації меліоративної інфраструктури, в Україні враховується 5,48 млн га меліорованих, у тому числі 2,17 млн га зрошуваних і 3,3 млн га осушуваних земель з відповідною інфраструктурою - водосховищами, магістральними та розподільними, насосними станціями, трубопроводами, колекторно-дренажною мережею та іншими гідротехнічними спорудами.