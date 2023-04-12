Фінансові новини
- |
- 12.04.23
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світові ціни на цукор зросли до маскимуму з 2011 року
09:01 12.04.2023 |
Цукор продовжив дорожчати до найвищого рівня більш ніж за 10 років на основному торговому майданчику в Лондоні на тлі зростаючих побоювань з приводу дефіциту поставок, що загрожує збереженням тиску на світову продовольчу інфляцію.
Про це пише Bloomberg.
У вівторок ф'ючерси на білий цукор підскочили на 4,3%, досягнувши максимуму з 2011 року (705 дол за тонну). Ціни підскочили на тлі перспектив обмеженого експорту з ключового постачальника Індії та слабких поставок з інших країн, в тому числі Пакистану і Таїланду.
Після зниження прогнозів виробництва в основних країнах, "ринок цукру дуже напружений", - сказав аналітик паризького консалтингового агентства Agritel Франсуа Торі.
Нестача цукру для поставки напередодні закінчення в п'ятницю терміну дії травневого контракту на поставку білого цукру призводить до зростання цін.
Існують також побоювання, що нещодавнє зростання цін на нафту може підштовхнути бразильські та індійські заводи до перенаправлення більшої кількості тростини на виробництво етанолу. Виробники в цих країнах можуть вирішувати, чи виробляти більше цукру, чи біопалива, залежно від того, що є більш привабливим.
Зростання цін на цукор збільшує витрати на виробництво таких продуктів, як кондитерські вироби та хлібобулочні вироби, в той час, коли витрати на енергію, паливо та робочу силу також зросли. Зростання цін вже посилило вплив інфляції у Великій Британії, де покупці платять більше за солодощі та безалкогольні напої.
Великий врожай у Бразилії в наступному сезоні може допомогти послабити напруженість на ринку. "Бразильські обсяги вкрай необхідні, але їх поки що немає", - кажуть аналітики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника
ТОП-НОВИНИ
|Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
|У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP
|НАБУ оголосило в розшук ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МВФ оцінить вплив поправки про нові виплати та обмеження в держсекторі України
|Коштів міжнародних донорів вистачить Україні до кінця року, – Мінфін США
|Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів
|Укрзалізниця зменшила вартість перевезення зернових
|Уряд у березні перерахував місцевим бюджетам ₴17,5 мільярда
|АРМА за місяць розшукало активів майже на ₴1,3 мільярда
|Дві найбільші державні видобувні компанії України анонсували партнерство
Бізнес
|Kia оприлюднив технічні характеристики позашляховика EV9
|Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії
|Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ
|Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму
|Genesis GV80 Coupe дебютував на автосалоні в Нью-Йорку
|Alibaba пропонує бізнесу протестувати свій чат-бот Tongyi Qianwen AI – ЗМІ
|Продажі чіпів у світі в лютому впали на 20,7% - максимально за 14 років