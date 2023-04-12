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АНАЛІТИКА

Світові ціни на цукор зросли до маскимуму з 2011 року

09:01 12.04.2023 |

Новини АПК

 

Цукор продовжив дорожчати до найвищого рівня більш ніж за 10 років на основному торговому майданчику в Лондоні на тлі зростаючих побоювань з приводу дефіциту поставок, що загрожує збереженням тиску на світову продовольчу інфляцію.

Про це пише Bloomberg.

У вівторок ф'ючерси на білий цукор підскочили на 4,3%, досягнувши максимуму з 2011 року (705 дол за тонну). Ціни підскочили на тлі перспектив обмеженого експорту з ключового постачальника Індії та слабких поставок з інших країн, в тому числі Пакистану і Таїланду.

Після зниження прогнозів виробництва в основних країнах, "ринок цукру дуже напружений", - сказав аналітик паризького консалтингового агентства Agritel Франсуа Торі.

Нестача цукру для поставки напередодні закінчення в п'ятницю терміну дії травневого контракту на поставку білого цукру призводить до зростання цін.

Існують також побоювання, що нещодавнє зростання цін на нафту може підштовхнути бразильські та індійські заводи до перенаправлення більшої кількості тростини на виробництво етанолу. Виробники в цих країнах можуть вирішувати, чи виробляти більше цукру, чи біопалива, залежно від того, що є більш привабливим.

Зростання цін на цукор збільшує витрати на виробництво таких продуктів, як кондитерські вироби та хлібобулочні вироби, в той час, коли витрати на енергію, паливо та робочу силу також зросли. Зростання цін вже посилило вплив інфляції у Великій Британії, де покупці платять більше за солодощі та безалкогольні напої.

Великий врожай у Бразилії в наступному сезоні може допомогти послабити напруженість на ринку. "Бразильські обсяги вкрай необхідні, але їх поки що немає", - кажуть аналітики.
За матеріалами: Економічна правда
 

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