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«Зерновий коридор» у вівторок порушено, Україна звинувачує РФ у зриві роботи СКЦ
23:05 11.04.2023 |
Робота "зернового коридору" у вівторок, 11 квітня, призупинилася через відсутність цього дня інспекцій Спільного координаційного центру (СКЦ), Україна називає причиною ситуації саботаж із боку РФ.
Згідно з інформацією СКЦ на його сайті, останні чотири інспекції відбулися напередодні, 10 квітня, на суднах, які вийшли з порту Одеси та "Чорноморська" 31 березня-1 квітня.
У переліку суден, які не пройшли інспекцію, на сайті СКЦ зазначено 31 судно з датами відправки з 1 квітня до 11 квітня, зокрема два з них вийшли з українських портів у вівторок, а напередодні - ще три.
Заступник глави Мінвідновлення Юрій Васьков у коментарі The Guardian підтвердив, що 11 квітня інспекцій не проводили. За його словами, українська сторона передала назви трьох зерновозів, проте представники російської сторони в СКЦ викреслили назви й дали інші судна. У результаті жодному судну не дозволили продовжити рух, зазначив Васьков.
"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", - цитує заступника міністра The Guardian.
Раніше в Українській конфедерації аграрного бізнесу повідомили, що за 36-й тиждень роботи "зернового коридору", з 3 до 9 квітня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 655,9 тис. тонн агропромислової продукції, що на 23% менше відвантажень цим каналом тижнем раніше.
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