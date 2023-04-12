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АНАЛІТИКА

Експорт «зерновим коридором» за тиждень скоротився на 23% - УКАБ

23:03 11.04.2023 |

Новини АПК

 

Упродовж 36 тижня роботи «зернового коридору», з 3 по 9 квітня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 655,9 тис. т агропромислової продукції, що на 23% менше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що з 3 по 9 квітня 2023 року у портах Одещини було завантажено 16 суден, що на 4 одиниці менше, ніж за тиждень до цього.

Найбільше протягом 36 тижня роботи "зернового коридору" було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 57%), пшениці (30%) та соняшникової олії (6%). Українська продукція була відправлена в країни: Азії (Китай та Туреччина), Європи (Іспанія, Італія та Нідерланди) та Африки (Лівія, Єгипет).

Експорт «зерновим коридором» за тиждень скоротився на 23% - УКАБ

 

В асоціації спостерігають тенденцію до блокування роботи «зернового коридору» російською стороною через затягування інспекції суден, які стоять у черзі. Так, на 36-му тижні роботи середньоденний показник проходження суден інспекції становив 2,3 судна. Водночас в історії роботи «зернового коридору» був показник 5,5 суден за день.

Всього від початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 9 квітня 2023 року Україна експортувала 27,4 млн т продукції АПК.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня 2023 року Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». За даними віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, дія угоди була продовжена на 120 днів.
 

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