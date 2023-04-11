Рада скасувала ліцензії для малих виробників вин

Верховна Рада України скасувала ліцензії малим виробникам вина та передбачила створення Реєстру малих виробництв виноробної продукції, включення до якого буде підставою для набуття статусу малого виробництва виноробної продукції.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9030 в цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, закон спрямований на приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних практик та сучасних трендів розвитку виноробної галузі.

Очікується, що він створить сприятливі умови для розвитку малих виробництв виноробної продукції, а також усуне необґрунтовані адміністративні бар'єри у діяльності суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом виноградних, плодово-ягідних вин та/або напоїв медових.