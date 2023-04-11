Рада спростила умови виробництва дистилятів для малих підприємців

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №5762 про спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва" підтримали 290 парламентаріїв на пленарному засіданні у вівторок, написав він у своєму телеграм-каналі.

Згідно з пояснювальною запискою, закон має стимулювати розвиток і допоможе легалізувати малих підприємців, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти. Разом із законом "Про географічні позначення спиртних напоїв" він допоможе узгодити питання ліцензування виробництва та продажу спиртних дистилятів та спиртних напоїв, створить додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції.

Відповідно до закону, малими виробниками буде визнано суб'єктів, які виробляють спиртові дистиляти та спиртні напої з власних дистилятів, обсяг реалізації яких не перевищує 10 тис. декалітрів за календарний рік. До їхньої матеріально-технічної бази будуть встановлені відповідні вимоги.

Ліцензування такого виробництва буде спрощено. Вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів буде знижено з 500 тис. грн. до 30 тис. грн.

Закон №5762 розширює список спиртових дистилятів, дозволених до використання у виробництві алкогольних напоїв, а також узгоджено норми законодавства про ліцензування виробництва та продажу спиртових дистилятів, звідки виключено положення про обов'язкову сертифікацію спирту, дистилятів, біоетанолу та тютюнових виробів.

Законопроєкт вносить зміни до законів "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про виноград та виноградне вино" .