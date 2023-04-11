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АНАЛІТИКА

Після Великодня яйця здешевшають на 20-40% – Мінагрополітики

22:37 10.04.2023 |

Новини АПК

 

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький прогнозує, що після 16 квітня ціни на яйця в Україні знизяться на 20-40%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

"Буквально після Великодня вже піде тренд на зниження, який триватиме майже до середини літа, і таких дорогих яєць для наших споживачів вже не буде", - заявив Висоцький.

Він додав, що на падіння цін вплине стабілізація української енергосистеми і те, що виробники яєць постійно збільшують кількість курей для нарощування обсягів виробництва.

"Ми наразі бачимо, що це (здешевлення - авт.) буде від 20-40% залежно від того, яка буде подальша ситуація на ринку кормів. Поки що вона виглядає позитивною", - уточнив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, із вересня 2022 року в Україні зростають ціни на курячі яйця. Станом на кінець березня 2023 року середня ціна за десяток яєць залежно від виробника коливається в межах 65-75 грн, при цьому на початку осені минулого року вона становила 30 грн.
 

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