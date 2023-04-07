Україна призупиняє експорт збіжжя до Польщі

Україна призупинить до нового сезону експорт у Польщу пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом, передає кореспондент Укрінформу.

"Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо вирішити цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику", - заявив Сольський.

Він зазначив, що під час наступної зустрічі з польською стороною буде опрацьовано процедури, пов'язані з експортом української агропродукції. За його словами, експорт зможе відбуватися лише за згодою польської сторони.

Український міністр додав, що з польською стороною також буде обговорено питання транзиту збіжжя з України через територію РП.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського збіжжя до польських портів та портів інших країн ЄС", - підкреслив Сольський.

За його словами, чергова зустріч з польською стороною для обговорення цих питань буде перед новим сезоном жнив.

"Перед новим сезоном, на початку літа, залежно від ситуації у світі, ми знову зустрінемося, щоб обговорити подальші спільні дії", - наголосив український міністр.

Своєю чергою міністр сільського господарства і розвитку села Польщі заявив, що, ймовірно, через тиждень він знову зустрінеться з українським міністром для підписання угоди щодо розв'язання проблеми з українським збіжжям.

"Найімовірніше, ми зустрінемося в п'ятницю (14 квітня - ред.). Ми підпишемо документ, який передбачатиме те, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який спільно виконуватимуть українська та польська сторони", - підкреслив Телус.

За його словами, найважливішою метою спільних дій є розвантаження складів зі збіжжям.

Як повідомлялося, польські аграрії упродовж останніх кількох місяців проводили масові акції протесту, зокрема, виступаючи проти перевезення через територію Польщі до третіх країн української агропродукції. Вони підкреслювали, що значна частина українського зерна не перевозиться транзитом далі, а осідає в Польщі, знижуючи тим самим закупівельні ціни в РП на збіжжя польських аграріїв. Під тиском фермерів уряд Польщі звернувся до Єврокомісії про відмову від нульового мита на українську агропродукцію. Утім, Єврокомісія не виконала головну вимогу польських аграріїв про введення мита на українські товари сільськогосподарського призначення і продовжила ще на рік, до 5 червня 2024 року, угоду про безмитне ввезення товарів з України.

У середу, 5 квітня, на тлі кризи з українським збіжжям у відставку подав попередній міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик. У четвер на його місце було призначено Роберта Телуса, який того ж дня зібрав міжвідомчий кризовий штаб щодо вирішення проблеми з напливом на польський ринок українського збіжжя.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі 5 квітня обговорив це питання з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Після цього під час брифінгу для ЗМІ він заявив, що цю проблему буде вирішено найближчим часом.





