Фінансові новини
- |
- 07.04.23
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже посіяли понад 620 тисяч гектарів зернових та зернобобових
13:28 07.04.2023 |
Українські аграрії станом на 7 квітня 2023 року вже посіли 620,5 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Сільгосптоваровиробники на контрольованій Україною території всіма категоріями господарств посіяли вже 620,5 тис. га зернових та зернобобових культур", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже посіяно: 126,7 тис. га ярої пшениці, 376,6 тис. га ярого ячменю, 376,6 тис. га гороху, 41,3 тис. га вівса та 0,2 тис. га проса.
У лідерах аграрії Тернопільщини, там вже посіяли 112,1 тис. га зернових та зернобобових культур.
Крім цього, станом на 7 квітня до сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини, посіяно - 25,6 тис. га, у лідерах Вінниччина.
Сіяти соняшник почали аграрії Миколаївщини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини, посіяно - 21 тис. га.
Як повідомляв Укрінформ, до сівби ярих культур на контрольованій Україною території всі області приступили 31 березня 2023 року.
За прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2023 році основні ярі культури будуть посіяні на 5700,1 тис. га, що на 206,5 тис га менше, ніж торік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НКРЕКП ухвалила остаточне рішення щодо сертифікації оператора газосховищ «Укртрансгаз»
|Доходи загального фонду місцевих бюджетів у І кварталі становлять ₴103,8 мільярда - Мінфін
|В Україні планують створити Трастовий фонд, який розділятиме ризики інвесторів
|В Україні вже посіяли понад 620 тисяч гектарів зернових та зернобобових
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.04.23
|S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CCC» у зв'язку з планом реструктуризації боргу
Бізнес
|Renault представила новий позашляховик Espace
|Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана
|ЄС хоче створити «кіберщит» проти атак на інформаційний простір за 1 млрд євро
|У Китаї відбувся перший запуск приватної ракети Tianlong-2 на рідкому паливі, яка дасть змогу створити конкурента для Falcon 9
|Hyundai представив радикально оновлену Sonata
|realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305
|Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став глава Louis Vuitton