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АНАЛІТИКА

В Україні вже посіяли понад 620 тисяч гектарів зернових та зернобобових

13:28 07.04.2023 |

Новини АПК

 

Українські аграрії станом на 7 квітня 2023 року вже посіли 620,5 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Сільгосптоваровиробники на контрольованій Україною території всіма категоріями господарств посіяли вже 620,5 тис. га зернових та зернобобових культур", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже посіяно: 126,7 тис. га ярої пшениці, 376,6 тис. га ярого ячменю, 376,6 тис. га гороху, 41,3 тис. га вівса та 0,2 тис. га проса.

У лідерах аграрії Тернопільщини, там вже посіяли 112,1 тис. га зернових та зернобобових культур.

Крім цього, станом на 7 квітня до сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини, посіяно - 25,6 тис. га, у лідерах Вінниччина.

Сіяти соняшник почали аграрії Миколаївщини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини, посіяно - 21 тис. га.

Як повідомляв Укрінформ, до сівби ярих культур на контрольованій Україною території всі області приступили 31 березня 2023 року.

За прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2023 році основні ярі культури будуть посіяні на 5700,1 тис. га, що на 206,5 тис га менше, ніж торік.
 

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