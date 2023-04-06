Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bayer оголосила про інвестиції EUR60 млн у розвиток заводу з виробництва насіння кукурудзи в Україні

13:38 06.04.2023 |

Новини АПК

 

Компанія Bayer оголосила про інвестування EUR60 млн у розвиток заводу із виробництва насіння кукурудзи у с. Почуйки Попільнянського району Житомирської області, йдеться у пресрелізі компанії за підсумками візиту до України німецької бізнес-делегації разом із із віце-канцлером Робертом Хабеком.

"Ми підтримуємо Україну. Так було до початку війни, і тим більше - з того часу... Ми зробимо свій внесок у підтримку плану відновлення України та захисту продовольчої безпеки регіону та всього світу", - наводяться в повідомленні слова голови відділу зв'язків із громадськістю, науки та сталого розвитку компанії Bayer Маттіаса Бернінгера.

Уточнено, що інвестиції будуть спрямовані на будівництво нової сушарки для насіння, закупівлю сучасного сільгоспобладнання, будівництво складських приміщень та двох бомбосховищ для співробітників.

Як повідомлялося, першу чергу заводу з виробництва насіння кукурудзи вартістю близько EUR200 млн було запущено у 2018 році. На підприємстві працює близько 100 штатних співробітників та від 250 до 300 сезонних робітників. Завод Bayer є одним із найбільших у регіоні.

Bayer - транснаціональна компанія, що працює у сфері медицини та сільського господарства. Штаб-офіс компанії розташований у Леверкузені, Німеччина. У 2022 році в групі компаній Bayer працювало близько 101 тис. осіб, а обсяг продажів становив EUR50,7 млрд. В Україні компанія працює з 1992 року та представлена фармацевтичним підрозділом, відділом безрецептурних препаратів, а також аграрним напрямом. Загальна чисельність працівників - 700 осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0152
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8782  0,08 0,21 37,5400  0,01 0,03
EUR 39,9439  0,05 0,12 40,8127  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес