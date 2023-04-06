Bayer оголосила про інвестиції EUR60 млн у розвиток заводу з виробництва насіння кукурудзи в Україні

Компанія Bayer оголосила про інвестування EUR60 млн у розвиток заводу із виробництва насіння кукурудзи у с. Почуйки Попільнянського району Житомирської області, йдеться у пресрелізі компанії за підсумками візиту до України німецької бізнес-делегації разом із із віце-канцлером Робертом Хабеком.

"Ми підтримуємо Україну. Так було до початку війни, і тим більше - з того часу... Ми зробимо свій внесок у підтримку плану відновлення України та захисту продовольчої безпеки регіону та всього світу", - наводяться в повідомленні слова голови відділу зв'язків із громадськістю, науки та сталого розвитку компанії Bayer Маттіаса Бернінгера.

Уточнено, що інвестиції будуть спрямовані на будівництво нової сушарки для насіння, закупівлю сучасного сільгоспобладнання, будівництво складських приміщень та двох бомбосховищ для співробітників.

Як повідомлялося, першу чергу заводу з виробництва насіння кукурудзи вартістю близько EUR200 млн було запущено у 2018 році. На підприємстві працює близько 100 штатних співробітників та від 250 до 300 сезонних робітників. Завод Bayer є одним із найбільших у регіоні.

Bayer - транснаціональна компанія, що працює у сфері медицини та сільського господарства. Штаб-офіс компанії розташований у Леверкузені, Німеччина. У 2022 році в групі компаній Bayer працювало близько 101 тис. осіб, а обсяг продажів становив EUR50,7 млрд. В Україні компанія працює з 1992 року та представлена фармацевтичним підрозділом, відділом безрецептурних препаратів, а також аграрним напрямом. Загальна чисельність працівників - 700 осіб.

