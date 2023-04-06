Всеукраїнська асоціація виноробів та сомельє підбила підсумки Всеукраїнського дегустаційного конкурсу

Всеукраїнська асоціація виноробів та сомельє у партнерстві з Асоціацією кавістів України та Школою сомельє "Майстер Клас" нещодавно провели довгоочікуваний Всеукраїнський дегустаційний конкурс. Конкурс має на меті висвітлити вплив теруару на українські вина, визначити найкращі вина та дистиляти в різних категоріях шляхом професійної "сліпої" дегустації, а також підкреслити важливість мікровиноробства в Україні.

За словами президента Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє Наталії Благополучної, після перерви у 2022 році конкурс повернувся з додатковою номінацією "Дистиляти", на яку подавали заявки винороби з усієї країни.

"Ми не проводили Конкурс минулого року, хоча все планувалось. В цьому році вирішили спробувати, зробили анонс за місяць, і відразу пішли заявки. Крім цього, ми добавили ще одну номінацію "Дистиляти" за проханням учасників", - підкреслила вона.

В цілому у заході взяли участь 30 виноробів з 13 областей, в тому числі кілька новачків, які вперше взяли участь у конкурсі. Всього було представлено 114 зразків вин та спиртних напоїв, які оцінювалися у 13 категоріях.

Валерій Наровило став видатним виноробом конкурсу, отримавши три золоті медалі та червоний бленд, який виграв Гран-прі конкурсу. Його вино отримало максимальну оцінку у 100 балів від голови журі Рікардо Нуньєса і було визнане гідним конкурувати з відомими європейськими зразками. Цьогорічний конкурс також відзначив високу якість представлених дистилятів, Гран-прі в цій категорії отримав виноградний мускат ТМ "Славія".

Професійне журі на чолі з головою Рікардо Нуньєсом, президентом міжнародного винного холдингу "Vinos de la Luz", оцінювало зразки за бальною системою, відповідно до отриманих балів присуджувалися золоті, срібні та бронзові медалі. До складу журі увійшли експерти з різних галузей виноробної промисловості, включаючи сомельє, виноробів, кавістів та оглядачів індустрії.

На конкурсі також було представлено кілька категорій, серед яких ігристі вина, кращий рислінг, кращий шардоне, білі місцеві сорти, помаранчеві вина, рожеві вина, кращий піно нуар, кращий мерло, кращий каберне совіньйон, червоні місцеві сорти, червоний бленд, десертні вина та дистиляти. Переможці в кожній категорії були визначені на основі оцінок журі.

Серед визначних переможців - "Ігристе рожеве, 2021" ТМ "Моє вино" (Едуард Городецький) у категорії "Ігристі вина", "Рислінг, 2021" Володимира Сімакіна у категорії "Кращий рислінг" та "Шардоне, 2022" ТМ "Виноробня Бабчук" у категорії "Краще шардоне". У категорії "Найкраще Мерло" золоту медаль здобуло "Мерло, 2020" ТМ "NAROVYLO WINERY". У категорії "Червоний бленд" золоту медаль та Гран-прі конкурсу отримав "CS/CF/Merlot, 2020" ТМ "NAROVYLO WINERY", отримавши відмінну оцінку від голови журі Рікардо Нуньєса.

Унікальний формат конкурсу, який фокусується на оцінці вин та дистилятів від малих виробників (крафтове виробництво), дозволив учасникам поспілкуватися з професіоналами галузі та самим стати членами журі. Цьогорічний конкурс продемонстрував виняткову якість українських крафтових вин і дистилятів та підкреслив важливість мікровиноробства в майбутньому країни.

Переможці конкурсу матимуть можливість представити свої вина та дистиляти на VIII Міжнародному форумі виноробів та сомельє, який відбудеться у листопаді 2023 року в готелі InterContinental у Києві. Всеукраїнська асоціація виноробів та сомельє висловлює подяку всім учасникам, членам журі та Збройним Силам України за сприяння у проведенні заходу.

Організатори конкурсу:

Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє

Асоціація кавістів України

Перша в Україні Школа сомельє «Майстер-клас»

Медіапартнери:

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»;

Київський аналітичний центр «Клуб експертів»;

портал Open4business.

Професійне журі Конкурсу:

Рікардо Нуньєс - Голова журі, Президент Міжнародного винного холдінгу «Vinos de la Luz»; Наталія Благополучна - секретар журі, президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє; Наталія Бурлаченко - генеральний директор компаніі «Big Wine- Big Art»; Олег Кравченко - «Кращий сомельє України -2011», співвласник та шеф-сомельє винного бару «Win bar»; Єгор Бєлов - «Український сомельє - 2018», шеф-сомельє готелю «Inercontinental»; Ольга Гірман - «Український сомельє - 2021», засновниця проекту «Винні вечорниці»; Богдан Дукаль - «Кращий кавіст України - 2019», директор 2-х винних бутиків «Winetime»; Ярослав Панчук - «Кращий кавіст України - 2021», кавіст винногго бутику «Bad Boy»; Олексій Бондар - «Кращий кавіст України - 2020», менеджер компанії «ТС+»; Олександр Ковач - президент асоціації «Винороби Закарпаття», винороб; Євгенія Пустовіт - технолог-винороб ТМ «Шато Піно» та ТМ «46 паралель»; Ольга Піневич-Тодорюк - Головний редактор журналу «Drinks+», спостерігач від Генерального інформаційного партнера.

Визначення оцінок від членів журі відбувалося за наступними критеріями:

Золота медаль - 91-100 балів;

Срібна медаль - 86-90 балів;

Бронзова медаль - 81-85 балів.

Повний список переможців конкурсу:

1.Номінація «Ігристі вина».

«Ігристе рожеве, 2021», ТМ «My Wine», Едуард Городецький - золота медаль; «Ігристе рожеве, 2019», ТМ «46 Parallel» - срібна медаль; «Петнат Іршаі Олевер, 2021», ТМ «Вина Ковача» - бронзова медаль.

2. Номінація « Кращий Рислінг».

«Рислінг, 2021» , Володимир Сімакін - золота медаль; «Рислінг, 2022», ТМ «Babchuk Winery»- срібна медаль; «Рислінг, 2017», ТМ « Вінарія» - бронзова медаль.

3.Номінація «Краще Шардоне».

1.«Шардоне, 2022», ТМ «Babchuk Winery»- золота медаль;

2.«Шардоне, 2020», ТМ «Mon Crafto» - срібна медаль;

3.«Шардоне, 2021», ТМ «Дукат-Агро- бронзова медаль.

4.Номінація «Білий місцевий сорт».

1.« Загрей, 2022», Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова - золота медаль;

2.«Аліготе, 2020», ТМ «Wine Valley» - срібна медаль.

3.«Соляріс, 2022», Георгій Самсонюк - бронзова медаль.

5.Номінація «Помаранчеві вина».

1.«Оранж, 2021» , ТМ «Вина Ковача» - золота медаль;

2.«Тельті-Курук, 2022», ТМ « Ofiussa Winery»- срібна медаль;

3.«Ркацителі, 2020», ТМ «Дрюківські вина» - бронзова медаль.

6.Номінація « Рожеві вина».

« Піно Нуар, 2021», ТМ ««My Wine», Едуард Городецький - золота медаль; «Піно Нуар, 2021», ТМ «Шато Піно» - срібна медаль; «Каберне Совіньон, 2022», ТМ « Babchuk Winery»- бронзова медаль.

7.Номінація «Кращий Піно Нуар».

1.«Піно Нуар, 2020», ТМ «46 Parallel» - золота медаль;

2.«Піно Нуар, 2020» , ТМ «Sergius Vinum» - срібна медаль;

3.«Піно Нуар, 2020», Георгій Самсонюк - бронзова медаль.

8.Номінація «Краще Мерло».

1.«Мерло, 2020» , ТМ «NAROVYLO WINERY» - золота медаль;

2.«Мерло, 2020», ТМ «Славія» - срібна медаль;

3.«Мерло, 2021», ТМ ««My Wine», Едуард Городецький- бронзова медаль.

9.Номінація «Кращий Каберне Совіньон».

1.«Каберне Совіньон, 2021», ТМ «Mon Crafto» - золота медаль;

2. «Каберне Совіньон, 2021», ТМ ««My Wine», Едуард Городецький- срібна медаль;

3.«Каберне Совіньон, 2019», ТМ «SHERWOOD WINERY» - бронзова медаль

10.Номінація «Червоний місцевий сорт».

1.«Аліберне, 2020», ТМ «NAROVYLO WINERY» - золота медаль;

2.«Цвайгельт, 2019», ТМ «Вина Ковача» - срібна медаль;

3.«Одеський Чорний, 2018» , ТМ « Babchuk Winery»- бронзова медаль.

11.Номінація «Червоний бленд».

1.«КС/КФ/Мерло, 2020», ТМ «NAROVYLO WINERY» - золота медаль, Гран-Прі Конкурсу (краще вино Конкурсу), 100 балів від Голови журі Рікардо Нуньєса!

2.«Grand Admiral, 2018», ТМ «46 Parallel» - срібна медаль;

3.«КС/КФ, 2020», ТМ «Вінарія» - бронзова медаль.

12.Номінація «Десертні вина»

1.«Мускат Карпат, 2014», ТМ «Вина Ковача» - золота медаль;

2.«Чорна Перлина, 2017», ТМ «Вина Ковача» - срібна медаль;

3.«Вермут білий десертний», ТМ «Винодел Винокур» - бронзова медаль.

13.Номінація «Дистиляти».

1.«Грапа Мускат, 2019, 40%», ТМ «Славія» - золота медаль, Гран-Прі Конкурсу (кращий дистилят Конкурсу);

2.«Чача Одеський Чорний, 2022, 42%», ТМ «Винодел Винокур» - срібна медаль;

3.«Чача Совіньон Блан, 10 р. 44%», ТМ «Вінарія» - срібна медаль;

4.«Бренді, 2015, 42%», ТМ «Вина Ковача» - срібна медаль;

5.«Запіканка медова, 40%», ТМ «Винодел Винокур» - срібна медаль;

6.«Чача Совіньон Блан, 2019, 41%» , ТМ «Вінарія» - срібна медаль;

7.«Яблуко, 42%», ТМ « KALYUS WINERY» - срібна медаль;

8.«Кальвадос, 42%», Іван Горобець - срібна медаль.