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Україна розраховує засіяти цьогоріч понад 13 мільйонів гектарів сільгоспземель – Шмигаль
22:20 04.04.2023 |
По всій країні наразі відбувається друга посівна під час війни, аграрії в усіх регіонах посіяли вже більше 500 тисяч гектарів.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Загалом сподіваємося засіяти цьогоріч понад 13 мільйонів гектарів.
Багато родючих українських земель непридатні для обробки. Вони небезпечні для фермерів. Натомість врожаї з цих земель могли б нагодувати понад 80 млн людей у всьому світі. Особливо в країнах, що потерпають від голоду. Тому всі роботи щодо розмінування й допомоги нашим аграріям - це пріоритет", - додав Шмигаль.
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