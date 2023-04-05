Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розраховує засіяти цьогоріч понад 13 мільйонів гектарів сільгоспземель – Шмигаль

22:20 04.04.2023 |

Новини АПК

 

По всій країні наразі відбувається друга посівна під час війни, аграрії в усіх регіонах посіяли вже більше 500 тисяч гектарів.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Загалом сподіваємося засіяти цьогоріч понад 13 мільйонів гектарів.

Багато родючих українських земель непридатні для обробки. Вони небезпечні для фермерів. Натомість врожаї з цих земель могли б нагодувати понад 80 млн людей у всьому світі. Особливо в країнах, що потерпають від голоду. Тому всі роботи щодо розмінування й допомоги нашим аграріям - це пріоритет", - додав Шмигаль.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8653
  0,1043
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9985  0,31 0,84 37,7447  0,30 0,78
EUR 39,9712  0,20 0,50 40,9038  0,18 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес