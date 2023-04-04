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АНАЛІТИКА

Україна у березні збільшила експорт агропродукції на 12% - УКАБ

14:07 04.04.2023 |

Новини АПК

 

У березні 2023 року Україна експортувати 7,8 млн т продукції агропромислового комплексу, що на 12% більше, ніж у лютому цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що аграрний експорт у березні цього року досяг рекордного показника від початку повномасштабного вторгнення. При цьому, 51% відвантажень відбулись через "зерновий коридор", а решта - альтернативними шляхами. В асоціації зауважують, що фізично український кордон пертнула ще не вся продукція, відправлена на експорт.

За даними УКАБ, у березні цього року Україна експортувала 5,7 млн т зернових культур (частка кукурудзи у структурі експорту - 67%, пшениці - 29%, ячменю - 4%). Експорт українських зернових минулого місяця зріс на 10% у порівнянні з лютим 2023 року.

Україна у березні збільшила експорт агропродукції на 12% - УКАБ

 

Також, на 23% зріс експорт олійних культур - до 683,1 тис. т (частка сої - 61%, насіння соняшнику - 29% та ріпаку - 9%). Експорт українських рослинних олій у березні цього року зріс на 28% - до 556,2 тис. т (частка соняшникової олії - 94%, соєвої - 5%).

Крім цього, Україна за березень експортувала 454,7 тис. т макухи після вилучення рослинних олій (частка соняшникової макухи - 83%, соєвої - 17%) - це на 10% більше, ніж у лютому цього року.

В асоціації додають, що у березні 2023 року зростання продемонстрували абсолютно всі групи продукції АПК, що є позитивною тенденцією. Важливою новиною щодо українського експорту в березні 2023 року стало продовження дії «зернового коридору». Наявність такого каналу експорту дозволить українським аграріям реалізувати залишки продукції врожаю 2022 року та отримати кошти для продовження своєї господарської діяльності, починаючи з весняної посівної, що вже у розпалі.

На думку експертів УКАБ, нині основною проблемою залишається великий розрив між світовою ціною та ціною на українському ринку на основні сільськогосподарські культури. Зменшення цього розриву допомогло б отримати кошти для повноцінного використання добрив, засобів захисту рослин тощо, що цього року будуть використовуватися по мінімуму через обмеженість фінансових ресурсів у аграріїв.

Як повідомляв Укрінформ, Україна за 8 місяців роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року експортувала 26,3 млн т аграрної продукції.
 

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