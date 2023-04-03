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АНАЛІТИКА

Вартість великоднього кошика в Україні зросла майже на 25%

12:04 03.04.2023 |

Новини АПК

 

У 2023 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб становитиме 1208,78 грн, що на 24,4% дорожче, ніж торік (972 грн).

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Аналітики включили у вартість кошика традиційну паску, яйця, домашню ковбасу, буженину, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль.

Водночас в Інституті наголошують, що купівельна спроможність середнього українця дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити.

Вартість основної складової великоднього кошика - домашньої паски за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) - складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року.

Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92 %), цукор (+20,5 %), масло вершкове (21,9 %) та ізюм (+16,7 %).

Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн, тоді як ціни на решту складових святкового кошику зросли на 9,4%-38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 175 грн, буженина (0,5 кг) - 219,5 грн. Подорожчало й сало (0,5 кг) - до 110 грн. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси - на 9,4 %, а сала - на 38,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 189,50 грн, за вершкове масло (0,5 кг) - 171,25 грн, за м'який сир (0,5 кг), який обійдеться у 87,50 грн.

Ціна хріну (250 г) складе 16 грн і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) - 2 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, - його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9% перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1210 грн.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів, пояснив науковець. Порівняно з 2022 роком ціна на овочі зросла на 1,1-25%.

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 120 грн.

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій - суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", - пояснив академик Лупенко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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