Мінагрополітики погодило видачу грантів для створення садів і теплиць майже на 500 мільйонів

Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало 101 наказ про видачу грантів на розвиток садів та теплиць на загальну суму 489,2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"За 9 місяців від старту грантової програми щодо створення садів, ягідників та теплиць Міністерство аграрної політики та продовольства України вже підписало 101 наказ на суму 489,2 млн грн. Загальна площа під закладення садів та будівництва теплиць становить 1 375,64 га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідером серед культур у межах програми є фундук та волоський горіх, площа їх насаджень 493,3 га. Друге місце займають лохина та чорниця - 350 га, на третьому - яблуня із площею 296,1 га.

Найбільше фундуку садитимуть на Київщині - 157,8 га, а також на Закарпатті - 121,9 га. Лідером за площею із закладки плантацій лохини є Львівщина - 73,5 га. Яблуневі сади найбільше розвиватимуть на Закарпатті (97,4 га), Вінниччині (50 га) та Буковині (41,8 га).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило програми безповоротних грантів для аграріїв, які були затверджені у червні 2022 року. Програми стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а також тепличних господарств. Основана мета цих програм - підтримка агровиробників, створення робочих місць та забезпечення продовольчої безпеки.