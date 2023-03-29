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АНАЛІТИКА

Зернотрейдер Viterra слідом за Cargill припинить експорт російського зерна - Bloomberg

 

Компанія Viterra, один із найбільших світових зернотрейдерів, планує припинити експорт російського зерна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Джерела агентства вважають, що відхід Viterra з російського ринку посилює невизначеність щодо майбутніх постачань урожаю з чорноморського регіону.

У компанії не коментують таких планів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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