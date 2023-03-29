Фінансові новини
- |
- 29.03.23
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зернотрейдер Viterra слідом за Cargill припинить експорт російського зерна - Bloomberg
19:35 29.03.2023 |
Компанія Viterra, один із найбільших світових зернотрейдерів, планує припинити експорт російського зерна.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Джерела агентства вважають, що відхід Viterra з російського ринку посилює невизначеність щодо майбутніх постачань урожаю з чорноморського регіону.
У компанії не коментують таких планів.
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
|Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща введе обмеження на імпорт українського зерна
|Зернотрейдер Viterra слідом за Cargill припинить експорт російського зерна - Bloomberg
|Україна домовилася про залучення екстреної енергетичної допомоги з 15 країн ЄС
|Україна планує повернути довоєнні податки - Гетманцев
|Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України
|Галущенко хоче отримувати половину електроенергії від АЕС, а решту 50% – з відновлюваних джерел
Бізнес
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
|Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри