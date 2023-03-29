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Швейцарія допоможе відновити українське органічне виробництво
09:53 29.03.2023 |
Мінагрополітики України та Держпродспоживслужби спільно з фахівцями швейцарсько-української програми QFTP напрацювали план з відновлення та розвитку органічного та молочного секторів, які суттєво постраждали через війну.
"Ми погодили основні напрямки спільної діяльності, глобальні цілі задля відновлення й підтримки органічного й молочного сектору. Наразі галузь показує негативну динаміку через війну, на її відновлення знадобиться не менше двох років. Проєкти підтримки органічного та молочного виробництва потребують ресурсів та часу", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Серед пунктів плану: вдосконалення нормативно-правової бази України та приведення її у відповідність до законодавства ЄС, збільшення торговельних можливостей органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також реалізація контролю якості продукції.
Наступним кроком українсько-швейцарської співпраці стане підписання меморандуму.
Програма підтримки органічного та молочного сектору розрахована на чотири роки.
QFTP (Quality FOOD Trade Program) - швейцарсько-українська програма "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України". Програма здійснюється за підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний Секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).
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