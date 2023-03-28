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Аграрний комітет Ради пропонує компенсувати 85% пені за зрив термінів експорту сільгосппродукції

15:49 28.03.2023 |

Новини АПК, Право

 

Компенсувати на період війни 85% пені за зрив строків поставок та розширити застосування механізмів Експортно-кредитної агенції (ЕКА) на пшеницю, сою, соняшникову олію та макуху пропонують голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайда та група народних депутатів.

Згідно з інформацією на сайті Ради, вони зареєстрували відповідний законопроєкт №9146 із змінами до ст. 13 закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності", що стосуються питань страхування продовольчої продукції під час воєнного стану країни.

Один із авторів законопроєкту, народний депутат Сергій Лабазюк у своєму телеграм-каналі зазначив, що експорт агропродукції під час війни обігнав чорні метали та посів перше місце, проте закон "Про фінансові механізми стимулювання експорту" не було змінено, тому більшість кодів агропродукції за УКТ ЗЕД не підлягає страхуванню.

"Через військовий збій у логістиці іноземні покупці часто виставляють пеню за прострочені поставки. Ці суми лягають на плечі виробників. Ми всі підтримуємо, що ЕКА має страхувати товари з високою доданою вартістю, проте є реалії", - написав він.

На думку народних депутатів, документ допоможе вирішити проблему, коли за зрив термінів постачання іноземні покупці виставляють пеню.

Серед авторів законопроєкту також Марина Нікітіна, Валерій Стернійчук, Павло Фролов, Тетяна Грищенко, Іван Калаур, Сергій Мінько, Петро Юрчишин, Богдан Кіцак, Олена Мошенець, Тарас Батенко, Андрій Богданець, Іван Чайківський, Олег Мейдич, Степан Чернявський, Павло Халимон, Микола Кучер, Олександр Дануца.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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