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АНАЛІТИКА

Сільгоспземлі під овочі та баштанні розмінують першочергово — Мінагрополітики

13:10 28.03.2023 |

Новини АПК

 

В Україні заходи з обстеження та розмінування в першу чергу будуть проведені на сільськогосподарських землях, де плануються посіви овочевих та баштанних культур.

Про це сказав заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час зустрічі з послами G7, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

«Першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться на землях сільськогосподарського призначення, де планується посів овочевих та баштанних культур - це рішення є найбільш економічно обґрунтованим та допоможе забезпечити глобальну продовольчу безпеку», - сказав Башлик.

Він також додав що, з огляду на ці потреби, Україні потрібна фінансова підтримка, залучення спецтехніки для механізованого розмінування та допомога з навчанням людей.

Окрім цього, серед планів на найближчу перспективу: розширення пілотного проєкту з розробки інноваційних методів обстеження, нарощування спроможності гуманітарного розмінування в пріоритетних регіонах та збір на розмінування на платформі United24.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності наприкінці березня 2023 року був схвалений план заходів щодо гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення. В цілому, згідно з планом першочергового розмінування, планується обстежити та розмінувати 470 тис. 854 га земель сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей.
 

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