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АНАЛІТИКА

Вимагали хабарі з експортерів: СБУ виявила корупційну схему, пов'язану із «зерновою угодою»

14:23 27.03.2023 |

Новини АПК

 

Співробітники СБУ ліквідували корупційну оборудку у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники схеми вимагали хабарі з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах «зернової ініціативи».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Учасники оборудки за хабарі "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції. За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

Правоохоронці поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тисяч у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

Зазначається, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів. СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку".Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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