В Україні залишається близько 15 млн т минулорічної агропродукції, яка чекає на відправку в інші країни світу

Про це під час брифінгу в порту «Чорноморськ» повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Укрінформ.

«За минулий рік Україна зібрала 70 млн т врожаю зернових й олійних культур. З них на початок цього тижня нам залишилось вивезти (на експорт - ред.) 14-15 млн т агропродукції», - розказав Сольський.

Міністр аграрної політики та продовольства зазначив, що залишки врожаю планується вивезти до початку цьогорічних жнив.

Обсяг експорту нового врожаю, за словами Сольського, буде приблизно на 10% меншим, адже чимало аграріїв віддали перевагу сої та соняшнику, скоротивши вирощування кукурудзи.

Як повідомлялося, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський разом із міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим, послом США в Україні Бріджит Брінк, послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Арандою Хагу, тимчасовим повіреним у справах Франції в Україні Бенжаменом Рорігом та заступником директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанною Уорл 24 березня відвідали порт «Чорноморськ», де готується до відправку до Ємену судно Negmar Cicek.