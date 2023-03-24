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АНАЛІТИКА

До сівби в Україні приступили вже 18 областей - засіяли 293 тисяч гектарів ярими культурами

12:31 24.03.2023 |

Новини АПК

 

До сівби в Україні приступили вже 18 областей - ярими культурами засіяно 293 тисяч гектарів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

«Всіма категоріями господарств посіяно 293 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких: ярої пшениці - 76,1 тис. га, ярого ячменю - 168,1 тис. га, гороху - 35,3 тис. га, вівса - 14,2 тис. га», - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень всього посіяно 210 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах Тернопільщина - 47,2 тис. га, аграрії якої загалом вже засіяли 67,6 тис. га ярими культурами.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Хмельниччини та Черкащини.

Соняшник розпочали сіяти аграрії Одещини.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2023 році основні ярі культури будуть посіяні на 5700,1 тис. га, що на 206,5 тис. га менше, ніж торік.
 

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