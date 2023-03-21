Посівні площі цього сезону прогнозують на рівні 19,3 мільйона гектарів

Зерновими та технічними культурами під урожай цього року планується засіяти 19,3 млн га, що майже зіставно з минулорічним показником у 19,8 млн га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Прогнозовані площі зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території складають 19,3 млн га, що фактично зіставно з показником попереднього сезону - 19,8 млн га», - йдеться в повідомленні.

Водночас у міністерстві зауважують, що площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га, ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10 240 тис. га (-1 409 тис. га до показника 2022 року), з них озима пшениця - 4 166 тис. га (-834 тис. га), яра пшениця - 285 тис. га (+67 тис. га), озимий ячмінь - 536 тис. га (-255 тис. га), ярий ячмінь - 1041 тис. га (+111 тис. га), кукурудза - 3618 тис. га (-451 тис. га).

На відміну від зернових культур, посівні площі під основними видами олійних, за прогнозом, зростуть: соняшник - 5 641 тис. га (+476 тис. га), ріпак - 1 374 тис. га (+110 тис. га), соєві боби - 1 841 тис. га (+334 тис. га).

Також очікується збільшення посівних площ під цукровим буряком - 220 тис. га проти 180 тис. га минулого сезону.

У Мінагрополітики зауважують, що зменшення посівних площ під зерновими культурами разом із прогнозованим зменшенням середньої врожайності вплине на обсяги врожаю.

Так, у сезоні 2023 року загальний валовий збір зернових та зернобобових культур очікується на рівні 44,3 млн т проти попереднього показника у 53,1 млн т. Зокрема, врожай пшениці може скоротитися до 16,6 млн т (20,5 млн т у 2022 році), ячменю - 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурудзи - до 21,7 млн т (25,6 млн т).

Водночас очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн т проти 18,2 млн т попереднього року. Врожай соняшнику прогнозується на рівні 11,5 млн т (11,1 млн т), ріпаку - 3,8 млн т (3,7 млн т), соєвих бобів - 3,9 млн т (3,4 млн т). Також очікується збільшення виробництва цукрового буряку - 11,3 млн т (9,7 млн т).

У міністерстві наголосили, що прогнози валових зборів мають попередній характер і будуть коригуватися залежно від обставин, насамперед погодних умов.

Як повідомлялося, з урахуванням тимчасово окупованих ворогом районів цьогорічне скорочення посівних площ, за оцінками галузевих експертів, може сягнути 25-30% порівняно з показниками довоєнного 2021-го.