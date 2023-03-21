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АНАЛІТИКА

Україна вже експортувала понад 35,8 мільйона тонн зернових та зернобобових

12:16 21.03.2023 |

Новини АПК

 

У 2022/2023 маркетинговому році Україна відвантажила на експорт 35,810 млн т зернових та зернобобових культур, із них у березні - 3,513 млн т.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінагрополітики з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що з початку 2022/2023 маркетингового року, з липня 2022 року по 20 березня 2023 року, Україна експортувала 12,285 млн т пшениці (у 2021/2022 МР - 18,399 млн т), 2,229 млн т ячменю (5,641 млн т), 16,8 тис. т жита (161,9 тис. т) та 20,981 млн т кукурудзи (20,348 млн т).

У березні 2023 року на експорт відвантажили 977 тис. т пшениці, 179 тис. т ячменю, 1 тис. т жита та 2,377 млн т кукурудзи. Загалом у березні було експортовано 3,513 млн т зернових та зернобобових.

Крім того, Україна відвантажила на експорт 145,3 тис. т борошна, із них у березні - 13,5 тис. т.

Як повідомлялося, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, за січень - лютий 2023 року Україна експортувала понад 11,8 млн т агропродукції, із них понад 5,7 млн т кукурудзи, 2,8 млн т пшениці та 416 тис. т ячменю.
 

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