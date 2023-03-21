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В Україні затвердили план розмінування сільгоспземель для посівної
12:12 21.03.2023 |
В Україні схвалили план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков за результатами чергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності.
"Сьогодні ухвалили важливі рішення для того, щоб на наші поля вийшла мирна сільськогосподарська техніка. Робимо усе можливе для проведення у нашій країні весняних польових робіт скрізь, де для цього є відповідні умови", - зазначив він.
За словами міністра, Міноборони продовжить забезпечувати координацію, управління та взаємодію між органами влади, міжнародними партнерами та операторами протимінної діяльності.
Це відбуватиметься під час виконання заходів з очищення територій України від вибухонебезпечних предметів та інших завдань зі зменшення ризиків для населення та соціально-економічного розвитку постраждалих від російської агресії територій.
На засіданні доведено спрощений порядок отримання дозволу на виконання вибухових робіт під час розмінування та використання вибухових матеріалів операторами протимінної діяльності на період дії правового режиму воєнного стану.
Першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь - найбільш економічно обґрунтованим.
За попередніми оцінками, в дев'яти областях України - Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська - потребують обстеження та, за необхідності, розмінування близько 470 тис. гектарів земель сільгосппризначення.
Як повідомлялося, Миколаївщина стала першим регіоном, де вже почали розмінувати сільгоспземлі.
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