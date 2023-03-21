З українських морпортів вирушило 24 судна з 1,2 млн тонн зернових за минулий тиждень

За минулий тиждень (13-19 березня) з портів Великої Одеси "зерновим коридором" вирушило 24 судна з 1,2 млн тонн зернових культур.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Всього у рамках зернового коридору Україна відправила 25,2 млн тонн агропродукції на 828 суднах.

"Майже 500 тис. тонн гуманітарних вантажів із пшеницею Україна відправила до нужденних та голодних країн. Із них - 140 тис. тонн цієї культури було відвантажено в рамках гуманітарної програми Grain from Ukraine. Сьогодні (20 березня) до кенійського порту Момбаса прибуло судно з 30 тис. тонн української пшениці. Всього за час роботи зернового коридору до Кенії було відвантажено понад 320 тис. тонн цієї культури", - йдеться в повідомленні.

Також у рамках Grain from Ukraine до Чорноморського порту під завантаження стало судно Negmar Cicek, яке повезе 30 тис. тонн пшениці до Ємену.

"Це шостий танкер у рамках гуманітарної програми і 4-те судно в загальному підрахунку, яке прямує до Ємену. За період зернової ініціативи Ємен отримав від України понад 200 тис. тонн гуманітарної пшениці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 березня віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив про те, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Кількість суднозаходів до українських портів в рамках "зернової угоди" продовжує скорочуватись через перешкоджання з боку Росії.