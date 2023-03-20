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АНАЛІТИКА

Росія стверджує, що продовжила зернову угоду на 60 днів

 

Україна та Туреччина повідомили про продовження зернової угоди на 120 днів. Росія не згодна.

Росія давала згоду на продовження зернових угод лише на 60 днів, а не на 120. Про це заявила представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. Про це повідомляють російські ЗМІ у суботу, 18 березня.

"Ми бачимо повідомлення від сторін зернової угоди, про те, що угоду продовжено на 120 днів, ми неодноразово заявляли - і МЗС, і представники Росії при ООН, про те, що російська сторона повідомила всі сторони угоди про продовження угоди на 60 днів", - сказала вона.

Захарова додала, що всі сторони були повідомлені про вимоги РФ продовжити зернову угоду лише на 60 днів не тільки в усному, але й письмово.

Нагадаємо, сьогодні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду продовжено на 120 днів. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також повідомив про продовження угоди на 120 днів.

Кілька днів тому Росія заявляла про продовження угоди лише на 60 днів.

Варто зазначити, що є два документи про зерновий коридор. Один із них підписали ООН, Туреччина та Росія, а інший, дзеркальний - ООН, Туреччина та Україна.
За матеріалами: Корреспондент.net
 

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