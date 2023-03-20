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АНАЛІТИКА

Термін дії «зернової угоди» продовжили ще на 120 днів – Кубраков

 

Термін дії «зернової угоди» продовжили ще на 120 днів.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Фейсбуці.

«Угода по «зерновій ініціативі» пролонгована ще на 120 днів», - заявив він.

Кубраков висловив вдячність генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерішу та президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документа ще на чотири місяці.

«Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу», - висловився міністр.

Разом з тим, за його словами, головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції.

«Також продовжуємо роботу над долученням до «зернової ініціативи» портів Миколаївщини та розширення номенклатури вантажів. Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а як наслідок і соціальну напругу у багатьох країнах світу», - додав Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада 2022 року Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина домовилися про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня 2022 року, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
 

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