В Україні посівна стартувала вже у десяти областях

Весняна посівна кампанія станом на 16 березня 2023 року розпочалась у десяти областях України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Станом на 16.03.2023 року сіяти почали 10 областей України, при цьому минулого року на цей час посів ще не розпочинали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всіма категоріями господарств посіяно 82,7 тис. га зернових та зернобобових культур, із яких 26 тис. га - ярої пшениці, 44,2 тис. га - ярого ячменю, 12 тис. га - гороху та 0,5 тис. га - вівса.

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Одещини - 34,3 тис. га.

За минулий тиждень посіяно 66,6 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах - сільгосптоваровиробники Тернопільщини, які посіяли 20,4 тис. га.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2023 році основні ярі культури будуть посіяні на 5,700,1 тис. га, що на 206,5 тис. га менше, ніж торік.