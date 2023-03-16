В українських портах призупинили укладання форвардних контрактів на зерно через заяви рф - експерт

В українських морських портах призупинили укладання форвардних контрактів на поставки зерна після заяв російської федерації про зміни у "зерновій угоді".

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час панельної дискусії у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Коли росія заявила (про зміни у "зерновій угоді" - ред.), це одразу призупинило певне контрактування та укладання форвардних контрактів для зерновиків", - заявив він.

Марчук зазначив, що будь-яка інформація, що стосується угоди, має сильний вплив на кон'юнктуру ринку. Зокрема, зростають ціни та взагалі ускладнюється фрахт суден, трейдери фіксують ціни на товар та припиняють контрактування наступних поставок.

За словами експерта, дехто з аграріїв має запаси не лише торішнього зерна, а й зерна врожаю 2021 року, тому для них є дуже важливою стабільна робота та пролонгація дії "зернового коридору".

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада 2022 року Україна, Організація Об'єднаних Націй і Туреччина домовилися про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море» ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня 2022 року, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня. Наразі угода діє до 18 березня 2023 року.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар 15 березня 2023 року заявив, що під час переговорів щодо продовження дії ініціативи, які тривають на міністерському рівні, Туреччина докладає зусиль, аби дію угоди було продовжено на 120 днів, а не на 60, як раніше заявили в рф.