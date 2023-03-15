Кабмін продовжив програму державної підтримки аграріїв під час посівної

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку надання фіндопомоги у рамках державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Було скасовано компенсаційні ставки за кредитами на рівні 0% річних; з програм кредитування та лізингу виключено пункти щодо запобігання коронавірусу.

Щодо агровиробників було продовжено строк, протягом якого сільськогосподарські товаровиробники матимуть можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі з можливістю пролонгації виданих кредитів для здійснення посівних робіт.

«Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, відповідно до якого реалізується державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», та Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, відповідно до якого реалізується державна програма «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», - ідеться в повідомленні.

Внесено зміни до Порядку надання кредитних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабміну від 14 липня 2021 року №723, та Порядку надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році, затвердженого постановою Кабміну від 25 листопада 2020 року №1151.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 21 жовтня 2021 року ухвалив постанову №1106, яка передбачає залучення більшої кількості учасників до державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%». Постановою запроваджено державну програму фінансового лізингу для суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.

Урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності. Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва, який на сьогодні уклав угоди про співробітництво із 45 банками на умовах компенсації відсотків.