Експорт агропродукції з морських портів за тиждень скоротився на 36% - УКАБ

Упродовж 32 тижня роботи «зернового коридору», з 6 по 12 березня 2023 року, через морські порти Одеської області експортовали 654 тис. т агропромислової продукції, що на 36% менше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що з 6 по 12 березня у портах Одещини були завантажені 16 суден, що на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень.

Найбільше протягом 32 тижня роботи "зернового коридору" експортовали: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 49%), пшениці (21%) та сої (11%). Українська продукція була відправлена в країни: Азії (Китай, Саудівська Аравія, Туреччина), Європи (Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші) і Африки (Лівія).

Наразі всі очікують пролонгації дії «зернового коридору», час попередньої угоди закінчується 18 березня. В УКАБ наголошують, що критично важливим навіть при продовженні роботи цієї угоди залишається повноцінна його діяльність, без гальмування з російського боку, як це спостерігалося в останні місяці.

Усього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 12 березня 2023 року Україна експортувала 24 млн т продукції АПК.