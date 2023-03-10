Фінансові новини
- |
- 10.03.23
- |
- 21:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за шість місяців експортувала рекордний обсяг насіння соняшника
20:02 10.03.2023 |
Експорт насіння соняшнику з України з початку сезону-2022/23 (за вересень-лютий) сягнув нового історичного максимуму, склавши 1,54 млн тонн. Як повідомляють аналітики АПК-Інформ з посиланням на оперативні дані, майже 80% від загального експорту олійної припало на країни Євросоюзу та 19% - на Туреччину.
У розрізі країн лідерами серед імпортерів стали Болгарія (в даному напрямку відвантажили 429 тис. тонн соняшнику; частка в загальному імпорті склала 28%) та Румунія (406 тис. тонн; 26%).
Варто зазначити, що останні кілька місяців спостерігається поступове скорочення експорту олійної з України, зумовлене зниженням попиту та цін імпортерів на тлі достатньої пропозиції соняшнику в Європі, зокрема в її східній частині. Також на це впливає збільшення навантаження на логістику при експорті через західний український кордон.
Водночас робота зернового коридору також залишається ускладненою, що суттєво обмежує внутрішню переробку і сприяє подальшій активній пропозиції українського соняшнику на експортному ринку.
Згідно з оцінкою ІА «АПК-Інформ», у другій половині сезону-2022/23 з України може бути ще експортовано близько 800-900 тис. тонн даної олійної.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія у співпраці з США передає Україні ще два взводи NASAMS
|Нові ігри НАБУ та САП. Чому Захід не отримає «кийка» проти Банкової
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна за шість місяців експортувала рекордний обсяг насіння соняшника
|Інфляція в Україні в лютому знизилася до 0,7%, у річному вираженні - до 24,9% - Держстат
|Фонд українських стартапів займатиметься проєктами безпеки та оборони - Шмигаль
|Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих регіонах
|Регулятор розгляне поетапне підвищення тарифів на воду: з 1 квітня і 1 липня
|Кабмін змінив керівника Держенергоефективності
Бізнес
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3