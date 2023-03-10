Україна за шість місяців експортувала рекордний обсяг насіння соняшника

Експорт насіння соняшнику з України з початку сезону-2022/23 (за вересень-лютий) сягнув нового історичного максимуму, склавши 1,54 млн тонн. Як повідомляють аналітики АПК-Інформ з посиланням на оперативні дані, майже 80% від загального експорту олійної припало на країни Євросоюзу та 19% - на Туреччину.

У розрізі країн лідерами серед імпортерів стали Болгарія (в даному напрямку відвантажили 429 тис. тонн соняшнику; частка в загальному імпорті склала 28%) та Румунія (406 тис. тонн; 26%).

Варто зазначити, що останні кілька місяців спостерігається поступове скорочення експорту олійної з України, зумовлене зниженням попиту та цін імпортерів на тлі достатньої пропозиції соняшнику в Європі, зокрема в її східній частині. Також на це впливає збільшення навантаження на логістику при експорті через західний український кордон.

Водночас робота зернового коридору також залишається ускладненою, що суттєво обмежує внутрішню переробку і сприяє подальшій активній пропозиції українського соняшнику на експортному ринку.

Згідно з оцінкою ІА «АПК-Інформ», у другій половині сезону-2022/23 з України може бути ще експортовано близько 800-900 тис. тонн даної олійної.