Україна відкрила ринок ПАР для експорту перероблених яєчних продуктів - МЗС

Українські компанії-переробники яєчних продуктів отримали можливість експорту до Південно-Африканської Республіки (ПАР), повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України в четвер.

За його даними, відомство спільно з Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів погодило з міністерством сільського господарства, лісництва та рибальства ПАР форму міжнародного ветеринарного сертифіката для експорту українських перероблених яєчних продуктів.

Уточнюється, що зразок цього сертифіката розміщено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

"Загалом за підтримки МЗС України вже було погоджено форми двосторонніх міжнародних сертифікатів між компетентними органами України та держав-членів Європейського Союзу, Азербайджану, Гонконгу, Катару, Республіки Корея, Марокко, Молдови, ОАЕ, Північної Македонії, ПАР, КСА, Сербії, Сінгапуру, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Чорногорії, що дає право експортувати зазначений товар в ці країни", - підсумувало відомство в повідомленні.

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба та МЗС у 2022 році узгодили 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту продукції тваринництва до 12 країн світу.

За 2022 рік відкрився ринок Албанії для м'ясних напівфабрикатів з України; до Грузії - равликів; до Домінікани - молока і молочних продуктів; до Ізраїлю - декоративної прісноводної риби, живих кроликів, жувальних предметів для домашніх тварин, свіжих і оброблених шкір і шкур; до Канади - м'яса птиці та продуктів із нього; до Кенії - молока і молочних продуктів.

Окрім того, дозволено експорт українських жувальних предметів для домашніх тварин, сирих і консервованих кормів для домашніх тварин до Північної Македонії, кормів для домашніх тварин до Сінгапуру; інкубаційних яєць, консервованих і перероблених кормів для домашніх тварин до Сербії; продуктів переробки тваринного білка (не для споживання людиною) і рибних продуктів до Туреччини, столових яєць до Пакистану, а також м'ясних продуктів та напівфабрикатів до Чорногорії.

