Мінсільгосп США підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 1 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) у березневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 1 млн тонн порівняно з даними за лютий - до 23,5 млн тонн із 22,5 млн тонн, тоді як для пшениці зберегло оцінку в 13,5 млн тонн.

Як зазначається у звіті на сайті Мінсільгоспу США у четвер, прогноз виробництва кукурудзи в поточному МР збережено на рівні 27 млн тонн, а пшениці - 21 млн тонн.

Також у березневому прогнозі на 1 млн тонн знижено оцінку перехідних залишків кукурудзи в Україні наприкінці 2022/2023 МР - до 2,39 млн тонн із 3,39 млн тонн, і на 0,04 млн тонн для пшениці - до 4,17 млн тонн із 4,21 млн тонн.

При цьому оцінку внутрішнього споживання кукурудзи в Україні у 2022/2023 МР збережено на рівні 5 млн тонн, а пшениці - 4 млн тонн.

Загалом прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР у березневому прогнозі збільшено на 1,1 млн тонн - до 26,03 млн тонн із 24,93 млн тонн у лютому, а прогноз його виробництва збережено на позначці 34,16 млн тонн.

Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) і на 3 березня експортувала 32,54 млн тонн зернових культур, зокрема 18,8 млн тонн кукурудзи (-1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року), 11,38 млн тонн пшениці (у 1,58 раза менше), 2,06 млн тонн ячменю (менше в 2,73 раза), 16,1 тис. тонн жита (менше в 10 разів) і 100,5 тис. тонн борошна (+47,8%).

