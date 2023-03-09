Фінансові новини
- |
- 09.03.23
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінсільгосп США підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 1 млн тонн
11:54 09.03.2023 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) у березневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 1 млн тонн порівняно з даними за лютий - до 23,5 млн тонн із 22,5 млн тонн, тоді як для пшениці зберегло оцінку в 13,5 млн тонн.
Як зазначається у звіті на сайті Мінсільгоспу США у четвер, прогноз виробництва кукурудзи в поточному МР збережено на рівні 27 млн тонн, а пшениці - 21 млн тонн.
Також у березневому прогнозі на 1 млн тонн знижено оцінку перехідних залишків кукурудзи в Україні наприкінці 2022/2023 МР - до 2,39 млн тонн із 3,39 млн тонн, і на 0,04 млн тонн для пшениці - до 4,17 млн тонн із 4,21 млн тонн.
При цьому оцінку внутрішнього споживання кукурудзи в Україні у 2022/2023 МР збережено на рівні 5 млн тонн, а пшениці - 4 млн тонн.
Загалом прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР у березневому прогнозі збільшено на 1,1 млн тонн - до 26,03 млн тонн із 24,93 млн тонн у лютому, а прогноз його виробництва збережено на позначці 34,16 млн тонн.
Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) і на 3 березня експортувала 32,54 млн тонн зернових культур, зокрема 18,8 млн тонн кукурудзи (-1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року), 11,38 млн тонн пшениці (у 1,58 раза менше), 2,06 млн тонн ячменю (менше в 2,73 раза), 16,1 тис. тонн жита (менше в 10 разів) і 100,5 тис. тонн борошна (+47,8%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Урожай зерна впаде за два роки війни на 60%, – НААН
|Міненерго США підвищило прогноз споживання нафти у світі на 2023 р. на 400 тис. б/д
|Для українського експорту відкриють 27 нових міжнародних ринків
|Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні 9 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися
|Україна долучиться до платформи спільних закупівель газу ЄС – єврокомісарка
|Нафта дешевшає третій день через побоювання рецесії
|Енергетики уникли колапсу енергосистеми під час масованої повітряної атаки РФ 9 березня – глава «Укренерго»
Бізнес
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»