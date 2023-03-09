Кабмін відновить найближчим часом програму «Доступні кредити 5-7-9%» для аграріїв

У Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що найближчим часом уряд відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах програми «5-7-9%».

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики, передає Укрінформ.

Як зазначається, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський разом із заступниками зустрівся з аграріями з тимчасово захоплених та деокупованих територій України, аби обговорити нагальні проблеми та потреби, а також напрацювати механізми шляхів їх вирішення.

Серед основних труднощів, з якими наразі стикаються сільгоспвиробники, - блокування податкових накладних; судові позови за нараховані комунальні послуги для підприємств, що опинилися під окупацією і реально ці послуги не споживали; отримання кредитування в межах «5-7-9», а також позови за непогашення кредитних заборгованостей; розмінування територій; зміни в оподаткуванні; невизначеність законодавства в аспекті колабораціонізму; бронювання працівників.

Сольський повідомив, що найближчим часом уряд відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах «5-7-9%». Уточнюється, що розмір гарантії буде на рівні 50% від суми кредиту.

Також міністр підкреслив, що на розгляді Верховної Ради перебувають законопроєкти, які передбачають звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях, а також звільнення від сплати податку на нерухомість власників майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії рф.

Повідомляється, що Сольський доручив організувати наради з керівництвом Нацбанку для обговорення конкретних кейсів, які були озвучені під час зустрічі.

Обговорюючи питання розмінування територій, міністр зазначив, що за результатами консультацій із військовими на сьогодні пріоритетним регіоном у цьому напрямку визначено Миколаївську область.

"Перелік територій, які розміновуватимуть у першу чергу, формує ОВА, відтак сформовані заявки вона передає до Мінагрополітики й ДСНС. Наразі в першу чергу спеціалісти з розмінування працюють із 3 тис. га овочевих земель у регіоні. До процесу підключено 9 іноземних операторів та вітчизняних фахівців", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що невдовзі стартує пілотний проєкт, який Мінагрополітики реалізовуватиме спільно з ФАО. За інформацією пресслужби, пілотною областю з розмінування в межах цього проєкту стане Харківщина. Заявки прийматимуться через Державний аграрний реєстр, анонс та всі подробиці щодо умов участі у програмі незабаром будуть оприлюднені на сайті міністерства.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 жовтня 2021 року ухвалив постанову №1106, яка передбачає залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%". Постановою запроваджено державну програму фінансового лізингу для суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.

Урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності. Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва, який на сьогодні уклав угоди про співробітництво із 45 банками на умовах компенсації відсотків.