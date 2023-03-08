Заявки для отримання насіння від ФАО подали 2,5 тисячі фермерів

Для отримання насіння від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) станом на 7 березня 2023 року 2527 фермерів подали заявки у Державному аграрному реєстрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"У Державному аграрному реєстрі (ДАР) триває збір заявок на отримання допомоги від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у межах двох програм... Станом на 7 березня 2 527 фермерів подали заявки для отримання насіннєвої допомоги від ФАО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма з надання насіння ярих культур (пшениця, ячмінь, горох) реалізується для підтримки малих фермерів у прифронтових областях, а саме у Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській області.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають зареєстровані сільськогосподарські угіддя площею від 10 до 500 гектарів можуть взяти участь у програмі. Об'єм наданої допомоги - 2 т насіння ярих культур на господарство на вибір, залежно від регіону.

Крім того, у Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок за програмою грантової підтримки за фінансуванням Європейського Союзу. Ця програма спрямована на надання інвестиційної грантової допомоги мікро- та малим сільськогосподарським виробникам, кооперативам та асоціаціям виробників географічних зазначень (ГЗ). Участь у програмі можуть взяти сільськогосподарські виробники з Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та частини Чернівецької областей. Розмір грантової підтримки - від 1 000 до 25 000 доларів США.

Для участі у грантовій програмі ФАО станом на 7 березня перші кроки реєстрації пройшли близько 400 малих агровиробників, однак, аби взяти участь у конкурсі, їм необхідно встигнути завершити стадію оформлення необхідних документів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти 500 тис. українських господарств відновити сільськогосподарську діяльність.

Попередньо, на допомогу українському агросектору ФАО планує спрямувати 205 млн дол. США. З них 100 млн дол. - безпосередньо на підтримку сільськогосподарських домогосподарств.