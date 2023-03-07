Україна в лютому збільшила експорт агропродукції на 14% - УКАБ

У лютому 2023 року Україна експортувала 6,9 млн т продукції агропромислового комплексу, що на 14% більше, ніж у січні. Відтак місячні обсяги експорту повернулися до середніх значень за останніх пів року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

"У лютому 2023 року Україні вдалося експортувати 6,9 млн т продукції АПК, що на 14% більше аналогічного показника попереднього місяця. Таке зростання стало відчутне на фоні падіння показника минулого місяця (у січні - ред.), а так - це середній показник за останні пів року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 49% експорту в лютому 2023 року були здійснені у межах «зернового коридору», а решта - альтернативними експортними маршрутами. Водночас ще не вся продукція встигла фізично перетнути кордон України.

За даними УКАБ, у лютому цього року Україна експортувала 5,2 млн т зернових культур (частка кукурудзи - 64%, пшениці - 31% та ячменю - 4%), що на 23% більше, ніж у січні 2023 року. Олійних культур експортовали 557,1 тис. т (частка сої - 59%, насіння соняшнику - 30% та ріпаку - 11%), що на 30% менше, ніж у січні.

У лютому 2023 року Україна збільшила експорт рослинних олій на 4% - до 435,7 тис. т (частка соняшникової олії - 93%, соєвої - 6%). Водночас, експорт макухи після вилучення рослинних олій скоротився на 4% - до 414,1 тис. т (частка соняшникової макухи - 85%, соєвої - 15%).

В асоціації додають, що у лютому експорт українських зернових був найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Частково таке зростання відбулося за рахунок зменшення експорту олійних культур. В Україні вузьким місцем залишається не наявність продукції для експорту, а спроможність експортувати доволі вузькими каналами. Тому зі зниженням експорту олійних культур через закінчення експортних запасів ріпаку та переорієнтацією насіння соняшника на внутрішній ринок виникла спроможність експортувати більше зернових культур.

Водночас найгострішим питанням продовжує залишатися питання пролонгації роботи «зернового коридору». В асоціації наголошують, що це питання стоїть гостро не лише для українських аграріїв, яким наразі потрібна експортна виручка для проведення весняної посівної та подальшого виживання, а й для світу також.

Як повідомляв Укрінформ, за даними УКАБ, у січні 2023 року Україна експортувала 6,1 млн т продукції агропромислового комплексу, що на 13% менше, ніж у грудні 2022 року.