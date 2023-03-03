Польща спростить транзит українського зерна

Україна і Польща домовились про спрощення проходження процедур для експорту українських зернових та олійних культур транзитом через Польщу до інших країн.

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та віцепрем'єр-міністра, міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Генрика Ковальчика, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Зазначається, що за результатами зустрічі були досягнуті домовленості, зокрема з 8 березня 2023 року офіційні пломби (митні пломби) будуть в обов'язковому порядку накладатися на автомобільні транспортні засоби на митних пунктах, розташованих на польсько-українських прикордонних переходах.

У випадку залізничних перевезень перевізник буде зобов'язаний накладати пломби на кожен вагон. Ці пломби контролюватимуться працівниками Національної фіскальної адміністрації на польсько-українських прикордонних переходах. Офіційні пломби будуть зніматися співробітниками Національної фіскальної адміністрації в трьох польських морських портах (Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце).

У разі транзиту товарів до інших країн - членів ЄС, офіційні пломби будуть зніматися в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у цих країнах. Водночас запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.

У разі транзиту до портів або інших країн-членів ЄС, за умови використання офіційних пломб, польська ветеринарна інспекція не буде проводити жодних перевірок.

У разі виявлення розбіжностей між заявленим та фактичним місцем вивантаження товару українська сторона відсторонить експедиторів, які допустили такі розбіжності, від подальших транспортних операцій.

"Ми досягли взаємовигідних результатів. Важливо, що ці домовленості враховують інтереси як польських, так й українських фермерів, які транзитом везуть зерно до інших країн і до польських портів. Плануємо впровадити ці процедури в найближчі дні. І наступного тижня транспорт поїде вже за новими правилами. Це зменшить черги на кордонах і зробить більш комфортною торгівлю між нашими країнами", - наголосив Сольський.

Як повідомляв Укрінформ, останніми тижнями проходження експорту українських зернових на кордоні з Польщею було сповільнене через посилення ветеринарного та фітосанітарного контролю. Як результат, час перевірки вантажів збільшився, що призвело до значних черг.

Зокрема, час проходження потягів з українською агропродукцією через ПП «Ягодин-Дорогуськ» зріс з 1-2 днів до 3-4. Крім цього, час очікування проходження ветеринарного інспектора в автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» зріс майже до 8 днів.