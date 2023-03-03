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Два судна доставлять українську кукурудзу в Китай і Португалію
08:55 03.03.2023 |
Українські порти в четвер покинули два суховантажі з понад 131 тис. тонн кукурудзи, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).
За даними СКЦ, судно Eternal Bright переправить до Китаю 65 650 тонн кукурудзи, суховантаж Mim Vangelis перевозить до Португалії 65 394 тонн кукурудзи.
Зазначається, що ще два суховантажі прямують морським гуманітарним коридором у порти України.
"Загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 22 878 331 тонну. Загальна кількість узгоджених пересувань суден - 1549", - ідеться в повідомленні.
У СКЦ повідомили, що "було подано 104 заявки на участь в ініціативі".
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