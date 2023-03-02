Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію

08:55 02.03.2023 |

Новини АПК

 

З українських портів у середу вийшли чотири суховантажі з понад 250 тис. тонн продовольства, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

За даними СКЦ, судно Laskaro S доставить 62 088 тонн кукурудзи до Бельгії, суховантаж Astra Perseus переправить до Іспанії 55 тис. тонн кукурудзи. Судно Geneve прямує до Туреччини із 32 тис. тонн пшениці і 33 тис. тонн ячменю. Суховантаж Andonis взяв курс на Китай, перевозить 48 502 тонни кукурудзи і 18,7 тис. тонн соняшникового шроту.

Зазначається, що ще чотири суховантажі прямують у порти України.

"Загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 22 747 287 тонн. Загальна кількість узгоджених пересувань суден - 1543", - ідеться в повідомленні.

У СКЦ повідомили, що "було подано 100 заявок на участь в ініціативі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0754
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3556  0,11 0,29 39,2603  0,03 0,08
EUR 40,2516  0,20 0,49 41,3459  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес