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Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію
08:55 02.03.2023 |
З українських портів у середу вийшли чотири суховантажі з понад 250 тис. тонн продовольства, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).
За даними СКЦ, судно Laskaro S доставить 62 088 тонн кукурудзи до Бельгії, суховантаж Astra Perseus переправить до Іспанії 55 тис. тонн кукурудзи. Судно Geneve прямує до Туреччини із 32 тис. тонн пшениці і 33 тис. тонн ячменю. Суховантаж Andonis взяв курс на Китай, перевозить 48 502 тонни кукурудзи і 18,7 тис. тонн соняшникового шроту.
Зазначається, що ще чотири суховантажі прямують у порти України.
"Загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 22 747 287 тонн. Загальна кількість узгоджених пересувань суден - 1543", - ідеться в повідомленні.
У СКЦ повідомили, що "було подано 100 заявок на участь в ініціативі".
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