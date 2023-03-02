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Українські аграрії цьогоріч залучили понад ₴11 мільярдів кредитів
21:19 01.03.2023 |
В Україні за січень-лютий 2023 року 2,6 тис. аграріїв залучили 11,095 млрд грн кредитів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Станом на сьогодні (1 березня - ред.) в 2023 році 2 596 аграріїв залучили 11 млрд 95 млн грн кредитів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» аграрії залучили 5,429 млрд грн та за програмою державних гарантій у розмірі 80% отримали 17,2 млн грн.
Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київщини - 5,3 млрд грн. Аграрії Одещини залучили 734 млн грн, Дніпропетровщини - 707 млн грн, Кіровоградщини - 690 млн грн та Вінниччини - 678 млн грн.
Найбільше кредитів аграріям видали «Креді Агріколь Банк», «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Прокредит Банк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» «Кредобанк», «Львів» та «Південний» .
Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році 43 648 аграріїв залучили 95,467 млрд грн кредитних коштів. Зокрема, за програмою державних гарантій у розмірі 80% залучили 24,722 млрд грн.
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