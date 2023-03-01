USAID надасть насіння соняшника та мінеральні добрива українським фермерам

Із 1 березня 2023 року невеликі агровиробники зможуть отримати добрива для ярих і озимих культур та насіння соняшника у межах проєкту, що впроваджується програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що проєкт спрямований на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств в Україні (ММСП), які мають в обробітку від 5 до 500 га та займаються вирощуванням зернових і олійних культур.

Проєкт забезпечить 6 тис. т мінеральних добрив для підживлення озимих культур і основного та припосівного внесення на ярі культури, а також насіння соняшнику для класичної технології вирощування на площі 28 тис. га. Можливістю зможуть скористатися щонайменше 6 800 ММСП.

Заявку за цим конкурсом можуть подати агровиробники, які зареєстровані як юридичні особи, або фізичні особи - підприємці, в тому числі сімейні фермерські господарства та розташовані у наступних областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

Для участі потрібно бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі і подати через нього заявку. Агровиробники зможуть обрати один з трьох видів допомоги: мінеральні добрива для підживлення озимих культур або мінеральні добрива для основного та припосівного внесення на ярі культури або насіння соняшнику.

Крім цього, заявники мають відповідають іншим вимогам, зокрема не здійснювати господарську діяльність на окупованих територіях, території рф та республіки білорусь, не бути об'єктом санкцій відповідно до українського законодавства тощо (повний перелік вимог міститься в ДАР).

Учасники мають забезпечити логістику доставки добрив/насіння з обласних пунктів розподілення власним транспортом/коштом. Заявки приймаються до 14 березня 2023.

Проєкт здійснюється у межах ініціативи на підтримку стійкості агросектору (Agriculture Resilience Initiative) - AGRI-Україна, започаткованої агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні донори передадуть 13,5 т насіння овочів аграріям та мешканцям деокупованих територій України.