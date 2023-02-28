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Три судна переправлять українську кукурудзу в Японію, Туніс і Нідерланди
09:29 28.02.2023 |
Українські порти в понеділок залишили три суховантажні машини з понад 144 тис. тонн кукурудзи, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).
За даними СКЦ, судно Seaguardian доставить до Нідерландів 64 877 тонн кукурудзи. Суховантаж Glorious Sea перевозить до Тунісу 23, 5 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Askio прямує до Японії з 56 тис. тонн кукурудзи.
"Загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 22 471 997 тонн. Загальна кількість узгоджених суден - 1531", - йдеться у повідомленні.
У СКЦ зазначили, що "було подано 102 заявки на участь в ініціативі".
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