Україна експортувала вже майже 31,8 мільйона тонн зерна

За даними Державної митної служби України, у поточному маркетинговому році (з липня 2022 року по 27 лютого 2023 року) Україна експортувала 31,78 мільйона тонн зернових і зернобобових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у поточному маркетинговому році Україна експортувала: 11,237 млн т пшениці, 2,047 млн т ячменю, 15,8 тис. т жита та 18,203 млн т кукурудзи.

При цьому, за аналогічний період 2021/2022 МР Україна експортувала 43,515 млн т зернових та зернобобових у тому числі: 18,092 млн т пшениці, 5,636 млн т ячменю, 161,9 тис. т жита та 19,331 млн т кукурудзи.

З 1 по 27 лютого 2023 року з України було експортовано 4,7 млн т зернових та зернобобових (за аналогічний період лютого 2022 року - 5,045 млн т), зокрема 1,508 млн т пшениці (у лютому торік - 1,041 млн т), 229 тис. т ячменю (154 тис. т), 3 тис. т жита (5,4 тис. т) та 2,935 млн т кукурудзи (3,813 млн т).

У 2022/2023 МР Україна експортувала 97,7 тис. т борошна (у 2021/2022 МР - 68 тис. т). За 27 днів лютого цього року з України експортовано 15,3 тис. т борошна (за аналогічний період лютого торік було експортовано 4,4 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на лютий 2023 року залишається приблизно 33 млн т зерна, яке має бути експортоване, зокрема це зерно врожаю 2021 року, яке досі не відвантажене та зерно врожаю 2022 року.

Водночас, експерти прогнозують, що у 2023 році Україна зможе експортувати не більше 20 млн т нового врожаю.