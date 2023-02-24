Україна торік скоротила імпорт агропродукції на 23% - ІАЕ

Україна у 2022 році імпортувала агропродукції на 6,3 млрд дол. США, що на 23 % менше, ніж у 2021 році.

Про це розповів старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу інституту.

"За даними Державної митної служби, у 2022 році в Україну було ввезено агропродукції на 6,3 млрд дол. США. Це на 23 % менше, ніж у 2021 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав близько 8,2 млрд дол. США", - повідомив Духницький.

Він зазначив, що країни - члени ЄС утримали торік свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції до України.

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України вартість поставок з Євросоюзу зменшилася на 17%: з 4064 млн дол. США 2021 року - до 3376 млн дол. США у 2022 році. Водночас частка країн ЄС перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 53,3%.

При цьому закупівлі в інших регіонах теж зменшилися. Обсяги імпортних поставок продовольства з країн Азії склали 1237 млн дол. США (19,5%), Латинської Америки - 421 млн дол. США (6,6%), Африки - 242 млн дол. США (3,8%) та СНД - 205 млн дол. США (3,2%).

Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції в Україну утримує Польща. Торік вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 881 млн дол. США, тобто майже на рівні показника 2021 року у 883 млн дол. США.

Також вагому роль у вітчизняному імпорті відігравали: Туреччина (538 млн дол. США), Німеччина (449 млн дол. США), Італія (391 млн дол. США), Нідерланди (267 млн дол. США), Франція (237 млн дол. США), Норвегія (225 млн дол. США), Іспанія (198 млн дол. США), Сполучені Штати Америки (194 млн дол. США) та Китай (193 млн дол. США). Загалом на ці десять країн торік припалb понад 56% всього імпорту.

У структурі зарубіжних поставок до України товарів аграрного сектору традиційно домінують кілька груп продуктів:

* плоди, ягоди і горіхи (663 млн дол. США);

* риба і морепродукти (627 млн дол. США);

* алкогольні і безалкогольні напої (490 млн дол. США);

* різні харчові продукти (416 млн дол. США);

* вироби з тютюну (368 млн дол. США);

* залишки, корми для тварин (362 млн дол. США);

* насіння й плоди олійних культур (359 млн дол. США);

* овочі (353 млн дол. США).

Ці продукти сформували більше 57% вартості імпорту агропродукції до України.