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Ukrainian Agro Connection та Мінагрополітики співпрацюватимуть у питанні кооперації фермерських господарств
19:18 23.02.2023 |
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) Ukrainian Agro Connection та Міністерство аграрної політики та продовольства України домовилися про співпрацю у сфері кооперації фермерських господарств, малих та середніх сільгосппідприємств, а також обговорили низку ключових питань агросектора.
Про проведену напередодні зустріч із першим заступником міністра агрополітики Тарасом Висоцьким повідомив керівник Ukrainian Agro Connection Богдан Купріянов агентству "Інтерфакс-Україна".
"Результат спілкування нас справді порадував, адже ми домовилися про подальшу співпрацю та підтримку від уряду в рамках питань кооперації фермерських господарств, малих та середніх агропідприємств", - розповів він агентству.
За словами Купріянова, сторони також обговорили розмінування звільнених від російської окупації земельних ділянок, полів та систем меліорації, відновлення зруйнованих агропідприємств, а також можливості міжнародного фінансування та підтримки аграріїв для збереження світової продовольчої безпеки.
Керівник сільгоспкооперативу наголосив, що спільна діяльність аграріїв дозволить реалізовувати її членам продукцію на нових міжнародних ринках за світовими ринковими цінами. Також в кооперації можна спільно вирішувати питання зберігання зібраного врожаю, організацію власної переробки сільгосппродукції, отримання доступу до кращої техніки та додаткових джерел фінансування.
"Ми бачимо майбутнє українського фермера в об'єднанні та фокусуванні на аспекті переробки, завдяки чому забезпечуватиметься стабільний потік додаткового прибутку, а також формуванні закупівлі спільних оптових партій палива, добрив, засобів захисту рослин, посівного матеріалу. Наш підхід ґрунтується на технологіях та ідеях, які обслуговуватимуть потреби аграріїв та заощаджуватимуть для них гроші, час та ресурси, які вони зможуть використати для інших проєктів", - пояснив Купріянов.
Купріянов також наголосив, що 10 березня 2023 року Ukrainian Agro Connection проведе зустріч українських аграріїв з представниками держави, експертами агробізнесу та кооператорами "Кооперація на 360°", щоб визначити головні проблеми галузі та разом знайти шляхи їх вирішення.
Керівник СОК також нагадав, що сільгоспкооператив створений наприкінці 2021 року власником агрохолдингу A.G.R. Group Місаком Хідіряном і зараз до його складу входять аграрії із загальним земельним банком 17 тис. га.
В холдинг A.G.R. Group входить понад 20 компаній. Основний напрямок його діяльності - торгівля сільгосппродукцією, вирощування та зберігання зернових культур, а також тваринництво.
A.G.R. Group обробляє землі у Полтавській, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Сумській областях. Вся вирощена продукція реалізується зовнішніх ринках.
Президент холдингу та голова його наглядової ради - бізнесмен Місак Хідірян.
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