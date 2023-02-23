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АНАЛІТИКА

Іспанія виділить €4,4 мільйона на ініціативу Grain from Ukraine

 

Іспанія виділить 4,4 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine разом із Всесвітньою продовольчою програмою.

Про це заявив Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Я підтримав ініціативу Grain from Ukraine Президента Зеленського, щоб допомогти тим, хто в біді. Ми вітаємо наш внесок у розмірі 4,4 мільйона євро, які Іспанія надасть разом із Всесвітньою продовольчою програмою», - сказав Санчес.

Очільник іспанського уряду також підтримав Формулу миру Володимира Зеленського та заявив, що Іспанія з нетерпінням очікує на її втілення.

Голова уряду країни додав, що з огляду на головування в Євросоюзі, яке наближається, у другому півріччі цього року, Іспанія готова підтримувати та супроводжувати Україну в процесі здійснення її законних прагнень набути членство в ЄС. У цьому контексті Премʼєр-міністр Іспанії привітав реформи, які прийняв і запровадив уряд України і які моніторить Європейська комісія.

Як повідомлялося, у четвер уранці Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав з неоголошеним візитом до Києва.

Програму Grain from Ukraine ініціював Президент України Володимир Зеленський. Вона передбачає закупівлю українського зерна країнами-партнерами та передачу його державам, які потерпають через гуманітарну кризу. Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою Організації Об'єднаних Націй.

До програми доєднались понад 30 країн, які сумарно надали майже 200 мільйонів доларів на її фінансування. У межах Grain from Ukraine 110 тис. тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки - Ефіопія та Сомалі.
Ключові теги: Іспанія
 

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