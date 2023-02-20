Із українських морпортів за два дні вийшли 10 суден з агропродукцією

Із морських портів Одеської області 18-19 лютого 2023 року вийшло 10 суден, які доставлять 361,2 тис. тонн агропродукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"За вихідні з портів Великої Одеси вийшли 10 суден з 361,2 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з порту "Чорноморськ" вийшло п'яте судно у межах програми Grain From Ukraine - балкер VALSAMITIS, який доставить 25 тис. тонн української пшениці до Кенії та 5 тис. тонн до Ефіопії.

Також з порту «Одеса» вийшов балкер ROYAL STAR, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ОНН (ВПП ООН). Судно доставить 25 тис. тонн української пшениці до Афганістану.

Загалом, з 1 серпня 2022 року з портів Одещини вийшли 757 суден, які доставили 21,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада 2022 року Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.