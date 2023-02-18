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АНАЛІТИКА

В Україні вже зібрали близько 54 мільйонів тонн зернових

23:23 17.02.2023 |

Новини АПК

 

В Україні станом на 16 лютого 2023 року вже зібрали 53,9 млн т зернових та зернобобових культур зі 11,2 млн га (98% від загальної площі посівів) при врожайності 48 ц/га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що аграрії вже намолотили 26,5 млн т кукурудзи на зерно при врожайності 66,9 ц/га зі 4 млн га (94% від загальної площі посівів), 158,5 тис. т гречки (врожайність - 13,7 ц/га) зі 116 тис. га (98%) та 101,8 тис. т проса (врожайність - 22,8 ц/га) зі 44,7 тис. га (99%).

В Україні вже майже завершено збір соняшнику, цю культуру зібрано на площі 4,8 млн га (99%) та намолочено 10,5 млн т насіння при врожайності 21,8 ц/га.

Українські аграрії завершили збирання сої та намолотили 3,7 млн т при врожайності 24,3 ц/га з 1,5 млн га (100%). Також вже зібрано 3,2 млн т насіння ріпаку з площі 1,1 млн га (100%) при врожайності 28,6 ц/га.

У міністерстві нагадують, що українські аграрії вже завершили збір пшениці, ячменю та гороху. Так, пшениці намолочено 20,2 млн т при врожайності 40,5 ц/га з 5 млн га (100% від загальної площі посівів), ячменю - 5,8 млн т при врожайності 34,7 ц/га зі 1,7 млн га (100% площ), гороху - 269 тис. т при врожайності 22,8 ц/га зі 118 тис. га (100%).

Сільгосптоваровиробники Полтавщини намолотили 5,8 млн т зерна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 70,8 ц/га, в тому числі кукурудзи - 85,9 ц/га, а також соняшнику - 30,2 ц/га. Найвища урожайність сої у аграріїв Полтавщини - 30,1 ц/га.

Станом на 16 лютого в Україні накопали 9,1 млн т цукрових буряків при урожайності 501,9 ц/га зі 181,1 тис. га (100%).

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що в Україні цього року буде зібрано на 10-15% менше зернових та олійних культур. При цьому врожайність зерна скоротиться на 5%.
 

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